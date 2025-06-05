Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Kurban Bayramı'nın "Allah'a yakınlaşmak" anlamı taşıdığını belirtti.

Bayramların İslam alemi için bir nimet olduğuna değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir mübarek Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Bayramlarımız küslerin barıştığı, insanların kaynaştığı, birlik ve dayanışma atmosferinin hakim olduğu müstesna günlerdir. İslam aleminin sahip olduğu güzel bir nimettir, imkandır. Bu bayram da fırsattan istifade edelim. Hem dünyamızda mutlu olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım hem de inşallah bu vesile ile sevap kazanıp ahiretimize yatırım yapalım."