Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret aylarının habercisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu mübarek gecenin duaların kabul olduğu, manevi iklimin en yoğun şekilde hissedildiği özel zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Bu vesileyle milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha huzurlu bir Kayseri ve Türkiye için her zaman olduğu gibi bu mübarek gecede de dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim, yapacağımız ibadetleri ve hayırları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.