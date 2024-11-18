BYD 10. Milyonuncu Enerjili Araç Üretti

SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD'nin 10. milyonuncu yeni enerjili aracı, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenshan fabrikasında üretim hattından çıktı.
Bu dönüm noktası niteliğindeki gelişme, küresel yeşil dönüşüm çabaları sürerken Çin'in yeni enerjili araç sektörünün olumlu ivmesini ve direncini devam ettirdiğini gösteriyor.
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