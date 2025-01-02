BYD'nin Yeni Enerjili Araç Satışları Yüzde 41,26 Arttı

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SHENZHEN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD'nin yeni enerjili araç satışları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 41,26 artarak 4,27 milyon adede yükseldi.

Şirketin çarşamba günü Shenzhen Borsası'na yaptığı açıklamaya göre şirketin yeni enerjili araç portföyünün büyük bölümünü oluşturan binek araçların satışları, bir önceki yıla göre yüzde 41,07 artarak 4,25 milyon adede ulaştı.

Alt kalemlere bakıldığında tamamen elektrikli olan araçların satışları bir önceki yıla göre yüzde 12,08 artışla 1,76 milyon adedi aşarken, plug-in hibrit araçların satışlarıysa yüzde 72,83 artışla yaklaşık 2,49 milyon adede ulaştı.

Öte yandan BYD'nin yeni enerjili binek araçlarının yurtdışı satışları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 71,9 artarak 417.200 adede yükseldi. Bu artış, şirketin uluslararası piyasalardaki varlığının genişlediğine işaret ediyor.

BYD, dünyada en fazla motorlu taşıta sahip ülke olan Çin'in daha çevreci teknolojilere geçişini sürdürmesiyle satışlarını artıran birçok yeni enerjili araç üreticisinden biri.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli otomobil üreticileri, 2024'ün ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 artışla 11,26 milyondan fazla yeni enerjili araç sattı.

İklim değişikliğiyle mücadelenin küresel düzeyde bir öncelik haline gelmesiyle yeni enerjili araçlar, ulaştırma sektöründe karbon emisyonlarının düşürülmesinde kritik bir rol oynuyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre karbon nötr olma hedeflerinin tutturulması için yeni enerjili araçların küresel satışlarının 2030 yılına kadar 45 milyon adede ulaşması gerekiyor.