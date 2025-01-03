BYD, Tesla'yı Geride Bırakarak Lider Oldu

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NEW YORK, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticilerinin elektrikli araç satışlarındaki artış, BYD'nin dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı unvanını Tesla'dan ikinci kez almasıyla aralık ayında da devam etti.

Wall Street Journal gazetesinde perşembe günü çıkan habere göre Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9'luk artışla 207.734 adet tamamen elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.

Haberde, "Dördüncü çeyrekte BYD, yaklaşık 595.000 tamamen elektrikli otomobil teslim etti. Bu sayıyla Tesla'yı geçen BYD, üç aylık dönemde küresel bazda en fazla satış yapan üretici tahtına ikinci kez oturdu" denildi.

Tesla, dördüncü çeyrekte 496.000'in altında elektrikli araç sattı. Bu bir rekor olmakla birlikte Wall Street, yaklaşık 507.000 araç satılacağı beklentisindeydi.

Habere göre BYD, yılın tümünde bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12 artışla yaklaşık 1,768 milyon tamamen elektrikli otomobil satarken, Tesla yaklaşık yüzde 1 düşüşle 1,79 milyon adet sattı.