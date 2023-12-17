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Çad'da anayasa değişiklik referandumu başladı - Son Dakika
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Çad'da anayasa değişiklik referandumu başladı

Çad'da devletin yönetim şeklinin belirleneceği anayasa değişiklik referandumu için halk sandık başına gitti. Referandumda üniter devlet ya da federalizm seçeneklerinden biri tercih edilecek. Sonuçlar 24 ve 28 Aralık'ta açıklanacak. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları referandumun mevcut Devlet Başkanı İtno'nun hanedanını sürdürme amacı taşıdığını iddia ediyor.

Çad\'da anayasa değişiklik referandumu başladı
17.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:05
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Çad'da devletin yönetim şeklinin belirleneceği anayasa değişiklik referandumu için halk sandık başına gitti.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum için ülke genelinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanma işlemi başladı.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, oyunu başkent Encemine'deki başkanlık sarayının karşısındaki oy verme merkezinde kullandı.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı referandumda oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Halk, referandumda üniter devlet ya da federalizm seçeneklerinden birini tercih edecek.

Geçici sonuçların 24 Aralık'ta, kesin sonuçların ise 28 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Halk, seçimlerin ve sivil iktidarın önünü açacak adım olarak gördükleri referandumdan umutlu olsa da Çad'da, iki büyük muhalif grubun boykot ettiği bugünkü oylamada, mevcut geçici cunta idaresinin de desteklediği "evet" kararının çıkması bekleniyor.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarının büyük kısmı, referandumun mevcut Devlet Başkanı İtno'nun gelecekteki devlet başkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı amaçladığını" iddia ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözü verse de süre bitiminde 9 Ekim 2022'de gerçekleştirilen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun ise 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti. Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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