Çad\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 6 Mayıs\'ta Yapılacak

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Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Bartchiret, başkent Encemine'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş döneminin sonuçlanması ve anayasal düzene dönmek için seçim takvimini açıkladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı adaylarının 6-15 Mart tarihleri arasında müracaat etmeleri gerektiğini aktaran Bartchiret, adaylığı kabul edilenlerin listesinin 24 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.

Bartchiret, seçimin ilk turunun 6 Mayıs'ta yapılacağını, geçici sonuçların 21 Mayıs'ta, kesin sonuçların 5 Haziran'da duyurulacağı bilgisini paylaştı.

İkinci turun 22 Haziran'da yapılmasını öngördüklerini aktaran Bartchiret, bu turun geçici sonuçlarının 7 Temmuz'da ve kesin sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi

Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Debi İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.

Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 oranıyla seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.