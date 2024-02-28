Çad\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 6 Mayıs\'ta Yapılacak

Çad'daki Ulusal Seçim İşleri Ajansı Başkanı Ahmed Bartchiret, cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.
Bartchiret, başkent Encemine'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş döneminin sonuçlanması ve anayasal düzene dönmek için seçim takvimini açıkladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı adaylarının 6-15 Mart tarihleri arasında müracaat etmeleri gerektiğini aktaran Bartchiret, adaylığı kabul edilenlerin listesinin 24 Mart'ta açıklanacağını bildirdi.
Bartchiret, seçimin ilk turunun 6 Mayıs'ta yapılacağını, geçici sonuçların 21 Mayıs'ta, kesin sonuçların 5 Haziran'da duyurulacağı bilgisini paylaştı.
İkinci turun 22 Haziran'da yapılmasını öngördüklerini aktaran Bartchiret, bu turun geçici sonuçlarının 7 Temmuz'da ve kesin sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ölümüyle başlayan geçiş dönemi
Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda, cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.
Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti. İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.
Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Debi İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.
Forumda ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı.
Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.
Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 oranıyla seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.
Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun, Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının "hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çad'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 6 Mayıs'ta Yapılacak - Son Dakika
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?