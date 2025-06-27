Cahit Arf Halk Buluşmaları Gerçekleşti - Son Dakika
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Cahit Arf Halk Buluşmaları Gerçekleşti

Cahit Arf Halk Buluşmaları Gerçekleşti
27.06.2025 23:27
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Erzurum'da, Bilim Kafe etkinliği kapsamında kültürel sohbetler ve bilimsel konuşmalar yapıldı.

Erzurum'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe etkinliği kapsamında "Cahit Arf Halk Buluşmaları 1 Bilim ve Kültür Sohbeti" programı gerçekleştirildi.

Türkiye'de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlerce vatandaşın ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alacağı "Bilim Kafe" buluşmaları kapsamında, Temelli Kıraathanesinde kültür sohbeti, aşık atışmaları, kahvehane geleneği, yatsılık ikramı, Erzurum şekeri ve soğuk suyla demleme çay etkinliği düzenlendi.

Prof. Dr. Süleyman Çiğdem'in moderatörlük yaptığı etkinlikte, Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü Erzurum'da Kahvehaneler ve Aşık Kahvehanesi Geleneği, Doç. Dr. Ozan Gülüm Aşıkların İzinde Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası, Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan Erzurum'un Hatıralarındaki Bellek Mekanlar, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ Erzurum'un Kültürel Mirası, Dr. Öğr. Üyesi Zühal Aksakallı Bayraktar Erzurum Gastronomik Mirası ve Öğr. Gör. Rahmi Karadabağ Geçmişten Günümüze Temelli Kıraathanesi üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

Bilim İletişim Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, gazetecilere, programın YÖK tarafından organize edilen "Bilim Kafe" etkinliği olduğunu söyledi.

Bilim İletişim Ofislerinin tanıtım etkinliğinin Türkiye'nin 81 ilinde 150'den fazla üniversitede gerçekleştiğini bildiren Bayraktar, "Her üniversite farklı etkinlik yapıyor. Biz de Cahit Arf'tan esinlenerek Cahit Arf Halk Buluşmaları şekline dönüştürdük, bu temayla yola çıktık. Bu ilk etkinlik. Temelli Kıraathanesinde tarih, kültür, sanat ve gastronomi konuları konuşuyoruz. 8 bilim insanıyla halkı bir araya getirdik. Laboratuvarlarda değil, halkın içinde bilimi konuşuyoruz. Halka bilimsel bilgi aktarmak için çaba gösteriyoruz. Bilim İletişim Ofislerinin temel amacı budur." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında tarih, edebiyat, gastronomi gibi konuların konuşulduğunu anlatan Bayraktar, katılımcılara yöresel ve yatsılık ikramında bulunduklarını ve toplumdan çok güzel geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

"Cahit Arf Halk Buluşmaları 1 Bilim ve Kültür Sohbeti" programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cahit Arf Halk Buluşmaları Gerçekleşti - Son Dakika

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