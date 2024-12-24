Çakal Park Halindeki Aracın Etrafında Dolaştı

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Park halindeki aracın etrafında dakikalarca dolaşan çakal şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dağlık bir mevkide park edilen aracın yanına gelen çakal, insanlara aldırış etmeden dakikalarca otomobilin etrafında dolaştı.

Tepebaşı ilçesi kırsal Bozdağ Mahallesi yakınlarında bir tepeye aracını park eden vatandaşlar bir çakalla karşılaştı. Aracın farlarından etkilenen çakal uzun süre aracın yanından ayrılmadığı görüldü. Vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde aracın etrafında dolaşan çakalın bir süre sonra gözden kaybolduğu aktarıldı. Öte yandan vatandaşlar çakal gidene dek araçtan inmediği görüldü.