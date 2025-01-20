Çakıroba Köyü\'nde Buz Üstünde Balık Avı

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Ağrı'nın Çakıroba köyünde yaşayan vatandaşlar, bir bölümü buzla kaplı Murat Nehri'nde balık avlamak için sıra dışı bir yöntem kullanıyor.

İl merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Murat Nehri kıyısında bulunan Çakıroba köyünde yaşayan vatandaşlar, her yıl kış aylarında geleneksel yöntemlerle balık avlıyor.

Kış şartlarının ağır geçtiği köydeki vatandaşlar, yanlarına odun parçaları ve "dirgen tor" adını verdikleri ağla, bir bölümü buzla kaplı Murat Nehri kıyısına geliyor.

Kalabalık halde balık avına çıkan köylüler, buz altındaki balıkları kaçıracak ve suda balıkları tutacak şekilde iki gruba ayrılıyor.

Bir grup balıkları buz altından kaçırıyor, diğerleri torla yakalıyor

Bir grup, ellerindeki sopalarla nehrin buzla kaplı yüzeyine vurarak balıkların çıkmasını sağlarken, diğer grup da aynı anda "dirgen tor"la nehrin su akan bölümüne kaçan balıkları avlıyor.

Zorlu balık avcılığında zaman zaman buz kırılması sonucu tehlike atlatan köylüler, meşakkatli bir sürecin sonunda avladıkları balıklarla evlerine mutlu dönüyor.

Köylülerden Cihan Altın, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle uzun yıllardır balık avladıklarını söyledi.

Köylülerle bir araya gelmek ve kaynaşmak amacıyla balık avına çıktıklarını ifade eden Altın, şöyle devam etti:

"Kışın av mevsimi olduğu için köydeki komşularımızla balık avına geldik. Bizim için atadan kalma olan bu geleneksel balık avını her yıl bu mevsimlerde yapıyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında yaklaşık 20 dereceyi buluyor. Soğuk havalarda zaman zaman suya da batıp çıkıyoruz ama yapacak bir şey yok. Murat Nehri'nde buzlanma olduğu zaman işimiz daha zorlaşıyor."

Dondurucu soğuklarda balık avlamanın zor olduğunu ancak bunu hobiye dönüştürdüklerini anlatan Altın, "Zaten hepimiz bir ekibiz. Dirgen torlarla balıkları avlıyoruz. Sırıkçı, dirgenci ve balık adamlarımız var. Ekiple beraber koordineli çalışarak balık avlıyoruz. Hava ne kadar soğuk olsa da buradaki ortam ve sıcaklık her türlü soğuğu bertaraf ediyor. Yarıya kadar da suya battık ama bu işin doğasında var." diye konuştu.

"Eğlence ve zevk için yapıyoruz"

Turgay Yaltap ise yaklaşık 15 yıldır geleneksel yöntemle balık avladığını dile getirdi.

Avın bazen çok bereketli olduğunu, bazen de eve eli boş döndüklerini belirten Yaltap, "Bizimki balıkçılık değil, hobidir, eğlence ve zevk için yapıyoruz. Havalar soğuk ama alıştığımız için bize çok etki etmiyor. Akraba ve komşularla gelip balık avlıyoruz, daha sonra da eve götürüp pişirip yiyoruz. Arkadaşlar ağaç ve diğer malzemelerle buza vuruyor, balık da bize doğru gelince avlıyoruz." dedi.

Murat Yaltap da soğuk havanın balık avlamaya engel olmadığını vurgulayarak, "Hava şartlarını görüyorsunuz. Nehir buz tutmuş. Bu zevki yaşamak için gelip balık avlıyoruz. Arkadaşlarımız bazen suya düşüyor. Soğuk dinlemiyoruz. Nehir buz tutmuş, biz de üzerinde yürüyoruz." ifadelerini kullandı.