Çaldıran'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çaldıran'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Çaldıran\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında düzenlenen toplantıda, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli önlemler ele alındı. Toplantıya ilçe seçim kurulu başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

27.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Türker, seçimlerin huzur ve güven içinde yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Türker, "Yerel seçimlerin güzel ilçemize yakışır bir şekilde geçmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Şimdiden ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Can Batuk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Bağcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, Yazı İşleri Müdürü Şahbaz Kurt ve İlçe Seçim Müdürü Vekili Fatih Güvercin katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çaldıran'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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