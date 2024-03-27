Çaldıran\'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında iki şahsın bir motosikleti çaldığını fark etti. Şahısların çelişkili ifadeleri üzerine motosikletin sahibi arandı ve çalındığını beyan etti. Şahıslar gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.