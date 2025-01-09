California\'da Orman Yangınları: 5 Ölü

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PACIFIC PALISADES, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde birçok noktada devam eden orman yangınları kontrol altına alınamadı.

Orman yangınlarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 1.100 bina hasar gördü, binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen Palisades yangını çarşamba günü öğleden sonra 63,9 kilometrekarelik bir alana yayıldı.