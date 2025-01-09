PACIFIC PALISADES, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde birçok noktada devam eden orman yangınları kontrol altına alınamadı.
Orman yangınlarında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 1.100 bina hasar gördü, binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen Palisades yangını çarşamba günü öğleden sonra 63,9 kilometrekarelik bir alana yayıldı.
Son Dakika › Güncel › California'da Orman Yangınları: 5 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?