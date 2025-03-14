California'da Sel ve Heyelan: Araçlar Mahsur Kaldı

- California'da sel ve heyelanda araçlar mahsur kaldı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan sonucu araçlar mahsur kaldı.

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağış, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Riverside County'de heyelan sonucu araçlar yolda mahsur kaldı. İtfaiye teşkilatı, en az 6 kişinin kurtarıldığını aktardı. Orange County'de bir araç sel suyuyla dereye sürüklendi, sürücü helikopterle kurtarıldı. Los Angeles'ın güneydoğusundaki Pico Rivera'da ise hortum çıktı. Evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi. Hortumun şiddeti bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.