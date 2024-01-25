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California'da Ters Dönen Araçta Mahsur Kalan Kadın Helikopterle Kurtarıldı - Son Dakika
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California'da Ters Dönen Araçta Mahsur Kalan Kadın Helikopterle Kurtarıldı

California'da şiddetli yağışlar sonucu taşan derede mahsur kalan bir kadın, yaklaşık 15 saat sonra helikopter ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının aracı dere suyuyla ters dönmüş ve üzerinde mahsur kalmıştı. Yerel yetkililer, kadının hafif yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü belirtti. Kurtarma anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

California\'da Ters Dönen Araçta Mahsur Kalan Kadın Helikopterle Kurtarıldı
25.01.2024 - 11:25,
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ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu taşan derede ters dönen aracının üzerinde yaklaşık 15 saat mahsur kalan kadın, helikopter ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

California'da adı açıklanmayan bir kadının, aşırı yağış esnasında arabasıyla üzerinden geçtiği dere bir anda taştı.

Yükselen su seviyesinin etkisiyle ters dönen aracının üzerine çıkan kadın, 15 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

California Otoyol Devriyesi Hava Operasyonlarına ait bir helikopter, mahsur kalan kadını kurtardı.

Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, kadının hastaneye götürüldüğünü ve hafif yaralı olduğunu kaydetti.

Kadının kurtarılma anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: AA
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