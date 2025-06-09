California'dan Trump'a Dava - Son Dakika
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California'dan Trump'a Dava

09.06.2025 12:43
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Vali Newsom, Ulusal Muhafızların göçmen destek gösterilerinde görevlendirilmesine dava açacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde Ulusal Muhafızları görevlendirmesinin ardından California Valisi Gavin Newsom, federal hükümete karşı dava açacaklarını bildirdi.

Newsom, MSNBC kanalına, Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilere ilişkin demeç verdi.

Trump'ın California eyalet yönetiminin rızası olmadan eyaletin Ulusal Muhafızlarını federal yetki altına almasına karşı duracağını dile getiren Newsom, bu durumun ABD tarihinde çok az emsalinin bulunduğunu vurguladı.

Newsom, Trump'ın "Ulusal Muhafızları devraldığını açıkladığından beri yangına körükle gittiğini" savunarak, bu durumu "yasa dışı, ahlaksız ve anayasaya aykırı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlatılan gösterilerde Ulusal Muhafızları görevlendirmesinin ardından federal hükümete karşı dava açacaklarına işaret eden Newsom, "Ve bu teoriyi yarın bir dava ile test edeceğiz." ifadesini kullandı.

Newsom, Trump'ın yayımladığı başkanlık kararnamesinde, Savunma Bakanlığının eyalet valisiyle koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğinin belirtildiğine dikkati çekerek, eyalet valisiyle hiçbir zaman koordinasyon sağlanmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump'ın daha önce de çeşitli acil durumlara müdahale etmek üzere Ulusal Muhafızları görevlendirdiğine işaret eden Newsom, "Yerel kolluk kuvvetleriyle karşılıklı yardım sistemi kapsamında işbirliği içinde çalışmakta bir sorunumuz yok ama bir protokol var, bir süreç var. O, bunları umursamadı ve en kötüsü de tamamen yalan söyledi." diye konuştu.

Newsom, Trump'ın 8 Haziran'da Ulusal Muhafızların "harika bir iş" çıkardığını belirttiği Truth Social paylaşımına atıfta bulunarak, o sırada eyalet güçlerinin henüz konuşlandırılmadığını söyledi.

Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan'ın, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass veya kendisinin operasyonlara müdahale etmesi durumunda tutuklanabileceklerine dair sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Newsom, "Ne halt ediyorlar? Bu adamların büyümesi lazım. Durmaları gerekiyor ve bizim de buna karşılık vermemiz gerekiyor. Bu kadar açık konuştuğum için üzgünüm ama bu tür boş laflar çok yorucu." dedi.

Newsom, Homan'a, "O yüzden Tom, tutukla beni. Hadi gidelim." diyerek meydan okudu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA

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