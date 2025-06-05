Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

05.06.2025 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Işıkhan, bu mübarek günlerin ülke ve tüm insanlığın selametine vesile olmasını diledi.

Işıkhan, bayramların kardeşlik hukukunu güçlendiren, birlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincini perçinleyen müstesna günler olduğunu vurgulayarak, "Kurban ise teslimiyetin sembolü, bizi benlikten ümmet ve millet olma şuuruna erdirerek Hakk ile kurbiyetimizi tesis eden önemli bir fırsattır. Umuyorum ki bu bayram da millet olarak her bayram olduğu gibi, ihtiyaç sahiplerini ihmal etmeyecek, ailelerimizle, akrabalarımızla, büyüklerimizle, sevdiklerimizle bir arada olacak, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye olarak, her günü bir bayram coşkusuyla geçirebilmek için 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi, yatırımlarla, üretimle, istihdamla, ticaretle büyütmek, kalkındırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Işıkhan, mesajında şunları kaydetti:

"Hamdolsun, bir taraftan 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirirken diğer taraftan dünyanın barış adası olma yolunda hızla yol alıyoruz. Aynı zamanda, müreffeh yarınlarımızı birlikte inşa edebilmek için istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma hayatımız adına ortaya koyduğumuz tüm hedeflere emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam ediyoruz. İşsizliği azaltmaya, istihdamı artırmaya, çalışanlarımızın ve işverenimizin hakkını korumaya yönelik politikalarımızı etkin bir şekilde hayata geçirerek, insan onuruna dayalı daha adil ve sosyal diyaloğa dayalı daha barışçıl bir çalışma hayatını birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. 21. yüzyılın yükselen gücü olarak milli hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek ve gelecek nesillere güven ve umut veren bir Türkiye'yi miras bırakmaktır."

Işıkhan, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bugünlerde gelecek vizyonlarının öneminin çok daha iyi anlaşılacağını ümit ettiğini belirterek bu yolda durmaksızın, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bir bayrama daha birlik ve beraberlik içinde ulaştırdığı için Allah'a şükreden Işıkhan, gelecek bayramlara, bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların özgürlük, huzur ve barış içinde yaşadığı, başta Gazze olmak üzere tüm Müslümanların esaret ve zulümden kurtulduğu bir atmosferde yeniden erişebilmeyi temenni etti.

Işıkhan, hac ibadetini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetlerinin kabulünü ve sağ salim ailelerine kavuşmalarını diledi, kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü niyaz etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Güncel, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı Bilecik Valisi Şefik Aygöl ağladı, ağlattı
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Fas’ta kurban pazarları kapatıldı Sadece Kral sembolik kesim yapacak Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e aşk dolu kutlama Burak Özçivit'ten eşi Fahriye Evcen'e aşk dolu kutlama
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti

23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
20:06
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: Mahsur kalanlar var
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
10:48
Galatasaray, yeni Mertens’ini buldu
Galatasaray, yeni Mertens'ini buldu
10:19
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti
10:14
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz
09:50
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti
09:46
Otomobil devi Suzuki, Türkiye’de en çok satan modelin üretimini durdurdu
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu
09:43
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Sivas Kangal kuzuları hem renkleri hem de lezzetleriyle dikkat çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 00:26:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.