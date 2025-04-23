Çam Ormanlarına Terminatör Böcek Salımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çam Ormanlarına Terminatör Böcek Salımı

Geniş Video İzle

Bursa'da çam kese böceği ile mücadele için 440 bin adet terminatör böcek doğaya bırakıldı.

23.04.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çam ormanları terminatörlere emanet

BURSA - Laboratuvarda üretilen ve terminatör böcek diye adlandırılan Calosoma Sycophantalar, ağaçları kurtarmak için doğaya bırakıldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen ve halk adında 'Terminatör böcek' olarak adlandırılan Calosoma Sycophantalar, ağaçları kurutan çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında doğaya bırakıldı. Yırtıcı böcek üretimi amacıyla 2006 yılında kurulan Orman Zararlıları ile Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda, çam kese böceğinin larva ve pupalarını yiyerek beslenen Calosoma Sycophanta'nın üretimi aralıksız olarak devam ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaklaşık 1000 hektar alanda çam kese böceği ile mücadelesi sürüyor. Laboratuvarın kurulduğu günden itibaren 440 bin 335 adet, 2025 yılı itibariyle ise 24 bin adet Terminatör böcek doğaya bırakıldı. Nisan ayı sonuna kadar da 6 bin adet daha salım yapılması planlanıyor.

Yaklaşın bin hektar alanda çam kese böceği ile mücadele ettiklerini söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, "Ormanlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan böcek zararlıları ile Orman Genel Müdürlüğü'nün sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı doğrultusunda doğayla uyumlu, biyolojik çeşitliliğin korunmasının ön plana alındığı çalışmalar yürütüyoruz. Böcek zararlısına karşı yürütülen çalışmalarda öncelikle zararlının popülasyonunu azaltmayı ve ilerleyen süreçte bozulan doğal dengeyi yeniden kurmayı hedefliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzde çam ormanlarının gelişimini engelleyen çam kese böceği zararlısına karşı da bu anlayış doğrultusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Doğadaki besin zinciri içinde zararlının larvasından beslenen böceklerin ormanlık alanlarda oluşturduğumuz adacık ve tel kafeslerde yırtıcı sayılarını artırmak, keseleri toplayarak imha etmek ve yırtıcı böcekleri laboratuvar ortamında üretmek gibi çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Biyolojik mücadele çalışmaları, uzun sürede sonuç alınabilen, zaman ve sabır isteyen çalışmalardır. Biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden etkili sonuç alabilmek için biyolojik, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin tamamını zararlının yoğunluğuna göre bir arada kullanabiliyoruz. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaklaşık 1000 hektar alanda çam kese böceği ile mücadele ediyoruz. 2006 yılından bu yana çam kese böceği zararlısına karşı 440 bin 335 adet terminatör böcek, Bölge Müdürlüğümüz laboratuvarlarında üretilerek zararlının tespit edildiği ormanlara salım yapıldı. 2025 yılında bugüne 24 bin adet terminatör böcek üretilerek zararlının görüldüğü çam ormanlarına bırakıldı. Nisan ayı sonuna kadar 6 bin adet daha salım yapmayı planlıyoruz. 2025 yılında toplam 30 bin adet salım yapmayı hedefliyoruz. 2025 yılında bir önceki dönemlere göre artış olmadığını gözlemledik. Bir arada yürüttüğümüz mücadele yöntemlerinin fayda sağladığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Bursa, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çam Ormanlarına Terminatör Böcek Salımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:44:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çam Ormanlarına Terminatör Böcek Salımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.