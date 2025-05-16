Cam Ustalığı Gelecek İçin Riskte

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır camdan çay kaşığı başta olmak üzere çeşitli ürünler yapan baba ve oğlu, mesleklerinin gelecek kuşaklar tarafından yaşatılmasını istiyor.

İlçede Sanayi Sitesi içindeki atölyelerinde 15 yıldır cam üretimi yapan 75 yaşındaki baba Bahri ve 47 yaşındaki oğlu Kadir Aslan, ilk günkü heyecanla çalışmayı sürdürüyor.

Atölyede kurulu tezgahlarında camdan çay kaşığı ve avize gibi ürünler imal eden baba ve oğlu, ürünlerinin satışıyla geçimlerini sağlıyor.

Baba Bahri Aslan, AA muhabirine, cam ustalığı mesleğine 60 yıl önce başladığını söyledi.

Öğrencilik yıllarında İstanbul'daki farklı cam atölyelerinde staj yaparak mesleğe ilk adımını attığını anlatan baba Aslan, eğitim hayatı sonrası ise bir fabrikanın kalite kontrol bölümünde görev yapmaya başladığını belirtti.

"Günde 14 kaşık yaparken binlere çıktı"

Sinop'a 1980'de dönerek bir cam fabrikasında ustabaşı ve eğitim şefi olarak görev yaptığını, firmanın kapanmasının ardından 2005'te evinde üretim yapmaya başladığını dile getiren Aslan, "Eşimle birlikte evde cam kırıklarını değerlendirerek başladık. Önce cam çekme makinesini yaptık. Sonra çay kaşığı yapmayı düşündük. Hanımla başladık bu işe. Günde 14 tane kaşık yapıyorduk. Ama ben İstanbul'daki sektörü bildiğim için bu kaşıkları oraya gönderdim. 14 bin sipariş aldık. Yani günde 14 kaşık yaparken bu binlere çıktı." dedi.

Baba Aslan, işçi ve çırak bulamadığı için İstanbul'da yaşayan oğlunu Gerze'ye davet ettiğini ve kendisinden işin başına geçmesini istediğini belirterek, "Sağ olsun o da kabul etti. Şimdi kendisi işleri yürütüyor. Burada ürettiğimiz ürünleri yurt içi, yurt dışı her yere gönderiyoruz." diye konuştu.

"Cam sektöründe artık usta kolay kolay yetişmiyor"

İlçeye dönerek babasının mesleğini devam ettiren Kadir Aslan da cam ustalığının emek ve sabır isteyen bir zanaat olduğunu dile getirdi.

Mesleklerinin güzel olduğunu ancak yeni ustaların artık yetişmediğini kaydeden Aslan, şöyle konuştu:

"Yapılan her kaşıkta bir emek, bir işçilik var. Eşimle birlikte yapıyoruz, iki tane çocuğumuz var onlara da öğretmeye çalışıyoruz. Cam sektöründe artık usta kolay kolay yetişmiyor, bulunmuyor. Eğitim önemli, göstermek önemli. Ustalar tükeniyor, biz son nesiliz öyle görünüyor. Bizden sonra kimsenin geleceğini de düşünmüyorum. Devletin ve üniversitelerin bu tür geleneksel zanaatlara destek vermesi, mesleklerin geleceği için çok önemli."