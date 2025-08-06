Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin camından düşen 76 yaşındaki kişi yaralandı.
Yeşilırmak Mahallesi 280. Sokak'ta yaşayan Temel S. (76), birinci kattaki evlerinin camından düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Temel S, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Camdan Düşen Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?