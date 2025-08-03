Çamlıhemşin\'deki Heyelan Yolu Açıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan yüzünden kapanan yayla yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı.
Yolda ilerleyemeyenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yol, ekiplerin temizleme çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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