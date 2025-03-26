Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Can Ataklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili yapmış olduğu paylaşım nedeniyle soruşturuluyor.

26.03.2025 15:54
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gazeteci Can Ataklı " MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Bahçeli, Can Ataklı, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, MHP, Son Dakika

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