Can Ataklı Serbest Bırakıldı, Yurtdışı Yasağı Var - Son Dakika
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Can Ataklı Serbest Bırakıldı, Yurtdışı Yasağı Var

Gazeteci Can Ataklı, MHP lideri Bahçeli hakkında paylaşımları nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

27.03.2025 16:43
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ataklı için yurtdışı çıkış yasağı kondu.

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma nedeniyle Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de Ataklı'nın haftada bir gün en yakın karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

İfadesinde ne dedi?

Ataklı, ifadesinde yaptığı açıklamaların tamamen gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu söyledi. Bahçeli'nin 5 Şubat 2025'ten bu yana kamuoyuna görünmediğine dikkat çeken Ataklı'nın, ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Bu süreçte sosyal medyada ve çeşitli mecralarda binlerce kişi Sayın Bahçeli'nin sağlık durumunu merak etmiş ve bu konuda bilgi arayışına girmiştir. MHP yetkilileri sağlık durumunun iyi olduğuna dair zaman zaman açıklamalarda bulunsa da bu açıklamalar görsel bir belgeyle desteklenmemiştir."

Ataklı: "Samimi bir sohbetti, ihbar değildi"

Ataklı, entübe edildiği iddiasını ise MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir dostunun sohbet sırasında kendisine aktardığını belirterek şöyle devam etti:

"Son yayınlarımdan birinde, sosyal medyada dolaşan 'entübe' iddiasını bu dostumun cümlesine dayanarak dile getirdim. Bana bunu bir ihbar gibi değil, üzülerek söyledi: 'Çok üzülüyorum, Başkan entübe edildi, kalça kemiği kırıldı.' Ben de bu bilgiye güvenerek ve halk arasında zaten konuşulanları teyit eder nitelikte gördüğüm için paylaştım."

"Paylaşımlarımda hakaret yok, geçmiş olsun dileklerim var"

Ataklı, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak ifadesini şu sözlerle sonlandırdı:

"Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Can Ataklı, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Ataklı Serbest Bırakıldı, Yurtdışı Yasağı Var - Son Dakika

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