Can Tunaboylu'na 1 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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Can Tunaboylu'na 1 yıl 9 ay hapis cezası

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un eski gitaristi Can Tunaboylu, darp suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

05.11.2024 14:16
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"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun, kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 1 yıl 9 ay hapse ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Tunaboylu, müştekiyi kasten yaralamadığını ve zorla tutmadığını belirterek, "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Tunaboylu'nun, "hakaret" suçundan beraatine karar verirken "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına hükmetti. Sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ağustos 2023'te Kadıköy'de meydana gelen olayda, sanık Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbedip yüzüne tükürdüğü belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığı ifade edilerek, sanığın "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Can Tunaboylu'na 1 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

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