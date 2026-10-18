Çanakkale Boğazı\'nda sürüklenen 7 metrelik tekne, 2 kişiyle Lapseki\'ye yedeklendi

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 7 metrelik tekne, 2 kişiyle Lapseki'ye yedeklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında makine arızasıyla sürüklenen 7 metrelik tekne, KIYEM-6 botunun sevkiyle yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı. Teknedeki 2 kişi Lapseki'ye ulaştı.
ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında 7 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki mevkisine yanaştırıldı.
Kaynak: DHA
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