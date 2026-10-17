Çanakkale\'de 112 toplantısında asılsız ihbarlarla mücadele masaya yatırıldı

Çanakkale'de 112 toplantısında asılsız ihbarlarla mücadele masaya yatırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'nda acil çağrı hizmetlerinin etkinliği ve asılsız ihbarlarla mücadele ele alındı. Toraman, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle görüşerek başarılar diledi.
Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Şahin ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, kent genelinde sunulan acil çağrı hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon, çağrı yoğunluğu ve asılsız ihbarlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.
Vali Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personelle bir araya geldi.
Yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, görevli personelle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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