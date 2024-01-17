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Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı şekilde yapılacağı belirtildi.

Çanakkale\'de Arabalı Vapur Seferleri İptal Edildi
17.01.2024 - 15:35,
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Çanakkale'de, Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 06.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 08.00'da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

Diğer hatlardaki seferlerin tarifede planlandığı şekilde yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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