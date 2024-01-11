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Çanakkale'de Belediye Ekipleri Sahipsiz Hayvanları Besledi - Son Dakika
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Çanakkale'de Belediye Ekipleri Sahipsiz Hayvanları Besledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi. Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bırakarak hayvanların beslenmesine yardımcı oldu. Vatandaşlardan da bu soğuk günlerde kapı önlerine mama bırakmaları istendi.

Çanakkale\'de Belediye Ekipleri Sahipsiz Hayvanları Besledi
11.01.2024 - 11:01,
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde yem bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için çalışma başlatan Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, cadde ve sokaklara mama ve yiyecek bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, "Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, can dostlarımız ve kuşlar için beslenme odaklarına, kırsalda bulunan bölgelere yem, ekmek, mama ve su bırakıyor. Lütfen siz de bu soğuk günlerde kapınızın önüne bir kap mama bırakmayı ihmal etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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