Çanakkale'de Bıçaklı Saldırı

ÇANAKKALE'de, M.A., bir çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., o sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. M.A. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,