Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Ölen Öğrenci İçin Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Ölen Öğrenci İçin Hapis Cezası İstendi

Çanakkale\'de Bisiklet Kazasında Ölen Öğrenci İçin Hapis Cezası İstendi

Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in ölümüyle sonuçlanan kazada, sürücü hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, bilirkişi raporu ve tanıkların ifadeleri de yer aldı. Güneş'in kusursuz olduğu belirtilirken, sürücünün kusurlu olduğu ve cezalandırılması talep edildi.

19.07.2024 09:44
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ÇANAKKALE'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) öldüğü kazada sürücü S.Ç. (56) hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 28 Nisan'da saat 19.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, iddianamesini hazırladı. İddianamede, Zeliha Güneş'in yapılan ölü muayenesinde ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana geldiğine yer verildi. S.Ç.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. S.Ç. ifadesinde, "Seyir halindeyken eski Toprak Mahsulleri Ofisi mevkisinde ara yoldan ana yola bağlanan yerde 2 bisikletli gördüm. Hızım normaldi. Yolun 2 yönlü olduğu ve 2 yönde de araç yoğunluğu vardı. Bisikletli sürücülerden biri, birden önüme çıktı. Karşıdan araç gelmesi sebebiyle direksiyonu çok az sola kırabildim. Aracın sol aynasıyla bisikletli sürücüye çarptı. Hemen aracı durdurarak yardım için gittim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Çok üzgünüm" dedi.

'KAZA SONRASI ŞÜPHELİ DURMADI'

Olay günü Zeliha Güneş'in yanında bisiklet süren E.A.'nın ifadesi ise iddianamede şu şekilde yer aldı: "Olay tarihinde bisiklet sürmek için Zeliha ile birlikte Eceabat'a gittik. Zeliha ile aramda birkaç teker farkla önlü arkalı gidiyorduk. Zeliha öndeydi. Yanımdan hızlı bir şekilde kamyonet geçti. Benle aynı hizada olan Zeliha'nın gidonuna kamyonetin arkası çarptı. Zeliha yere düştü. Yol çizgisinin iç kısmındaydık, yola çıkmadık. Kaza sonrası şüpheli durmadı. Oradan geçen bir motorcu, korna yaparak şüpheliyi durdurdu."

'ZELİHA'NIN KUSURU YOK'

Bilirkişi raporu da iddianameye girdi. Raporda, S.Ç.'nin kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücü olan Zeliha Güneş'in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, S.Ç.'nin 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Bisiklet Kazasında Ölen Öğrenci İçin Hapis Cezası İstendi - Son Dakika

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