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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal - Son Dakika
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Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale\'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal
14.12.2023 - 14:15,
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Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal - Son Dakika
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