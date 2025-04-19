Çanakkale\'de Güvenlik Toplantısı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Çanakkale'nin huzuru" konulu toplantı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya emniyet müdür yardımcıları ile 11 ilçe emniyet müdürü katıldı.

Toplantıda merkez ve ilçelerdeki polis bölgesinde yürütülen faaliyetler görüşüldü.

Kurt, merkez ve ilçelerdeki okul çevresi güvenliği, uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadele, araç ve motosiklet denetimleri, düzensiz göçmen ve genel asayiş konuları başta olmak üzere ayrıntılı bilgi aldı.