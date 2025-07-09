Çanakkale\'de Hibe Destekli 75 Proje

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği kapsamında 75 kırsal kalkınma projesine toplam 191 milyon 504 bin lira yatırım yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde "16. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" süreci çerçevesinde yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ile tarım danışmanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, il genelinde toplamda 75 projeye 95 milyon 752 bin 783 lira tutarında hibe sözleşmesi imzalanacağını belirtti.

Kılınç, "İlimizde, söz konusu tebliğ kapsamında 67 adet altyapı yatırım projesi için 29 milyon 766 bin 273 lira, 8 adet ekonomik yatırım projesi için 65 milyon 986 bin 510 lira hibe sağlanacaktır. Ayrıca, ekonomik yatırımlar kapsamında 30 milyon 588 bin 814 lira tutarında 4 proje de yedek olarak belirlenmiştir. 75 adet kırsal kalkınma projesinin toplam yatırım tutarı 191 milyon 504 bin 597 liraya ulaşmaktadır." dedi.

Toplantıda ayrıca, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından proje uygulama süreci hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. İki gün sürecek olan programla, yatırımcıların projelerini eksiksiz şekilde yürütmeleri ve hibe sürecini sağlıklı tamamlamaları hedefleniyor.