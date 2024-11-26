Çanakkale'de Hükümlü Yakalandı

Çanakkale'de hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, devriye gezdikleri Fevzipaşa Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'yi yakalayıp işlem başlattı.
Hükümlü, polis ekibince cezaevine teslim edildi.
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