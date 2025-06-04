Çanakkale\'de İzinsiz Çeltik Denetimleri Sürüyor

Çanakkale'de izinsiz çeltik ekimiyle ilgili olarak başlatılan denetimleri sürüyor.

Çanakkale Çeltik Komisyonu kararları gereği izinsiz çeltik ekilişlerini men etmek amacıyla oluşturulan denetimler kapsamında alan çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çeltik Birimi, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ 252. Şube Müdürlüğü, Bayramiç- Ezine Sulama Birliği, ziraat odası başkanlıkları ve ilgili köy muhtarları ile birlikte yürütülün çalışmalarda 2025 üretim yılında İlgili çeltik komisyonlarınca çeltik ekmek isteyen üreticilerin müracaatları değerlendirildi.

Bu kapsamda, Bayramiç Barajı'nın ve mevcut su kaynaklarının doluluk oranına göre detaylı bir çalışma yapılarak izinlendirme yapıldı.

Denetimler sonucu izinsiz ekilişleri tespit edilen alanlar ile ilgili olarak idari işlem yapılacağı, merkez ilçe, Biga ve Ezine ilçesinde çeltik ekilişi yapılan köylerdeki denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.