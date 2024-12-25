Çanakkale\'de Kaçak İçki Operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 96 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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