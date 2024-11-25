Çanakkale'de KADES Tanıtımı - Son Dakika
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Çanakkale'de KADES Tanıtımı

Emniyet, 25 Kasım'da kadınlara KADES uygulamasını tanıttı, yardımın hızını vurguladı.

25.11.2024 12:17
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Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde kentte görev yapan polisler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara KADES'i tanıttı.

Kenttin çeşitli bölgelerinde kadınlarla bir araya gelen ekipler, KADES'in şiddet mağdurlarının en hızlı şekilde yardım almasını sağladığını belirterek, uygulamanın telefona indirilmesine yardımcı oldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "KADES uygulaması ile bir tık uzaklıkta olduğumuzu unutmayın. Kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle 7-24 sahadayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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