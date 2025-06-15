Çanakkale'de Karacaören Evet Dedi

Çanakkale'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından, Karacaören Siteler Bölgesi'nin Çanakkale Belediyesi sınırlarına dahil edilmesi için yapılan halk oylamasından "evet" kararı çıktı.

Karacaören Siteler Bölgesi'nde oturanlar, belediye hizmetlerinden yararlanabilmek adına, Özlem Kayalı İlkokulu'nda kurulan sandıklara giderek oy kullandı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan referandum saat 08.00'da başladı, 17.00'da sona erdi.

Referandum için kurulan 7 sandıktan 1032 "Evet", 18 "Hayır" oyu çıktı. 3 bin 68 kişinin yaşadığı Karacaören Siteler Bölgesi bu sonuca göre Çanakkale Belediyesine bağlanacak.