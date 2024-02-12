Çanakkale'de Kepez Çayı'nda Taşkın Yaşandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kepez Çayı'nda Taşkın Yaşandı

Çanakkale\'de Kepez Çayı\'nda Taşkın Yaşandı

Çanakkale il merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Kepez Çayı'nın debisi yükseldi ve taşkın yaşandı. Taşan çayın güçlü su akışı balıkçı barınağına doğru ilerledi ve bazı tekneler zarar gördü. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı. Kepez Belediyesi ekipleri ise bölgede temizlik çalışması başlattı.

12.02.2024 16:31
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Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın yaşandı.

İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale- Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Kepez Belediyesi ekipleri de bölgede temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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