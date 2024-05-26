Çanakkale\'de metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Cevatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki eski vali konağının yer aldığı alanda bulunan metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri diğer binalara sıçramasını önledikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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