Çanakkale\'de oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.
Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.
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