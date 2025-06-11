Çanakkale'de Orman Yangını

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Lapseki ilçesinin Kirazlıdere mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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