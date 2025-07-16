Çanakkale'de Orman Yangını 2. Günde

1) ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNDE; YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında dün saat 15.00 sırlarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan yangına müdahale etti. Yangında Naldöken köyünde, mezarlık, hayvan damları, tarım aletlerine zarar verdi, samanlar yanarak küle döndü. Bazı hayvan damlarındaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangın nedeniyle Taşağıl, Tuzla, Naldöken ve Çamköy köyleri tedbiren boşaltıldı.

TARİHİ MEZARLAR ZARAR GÖRDÜ

İlçenin Tuzla köyünde yaşayan yaşlı bir kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler yürüyemeyen kadını omuzlarına alarak evden çıkardı. Köydeki birçok hayvan damı, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri de zarar gördü. Köyde bulunan 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan ve restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar alevlerden zarar görürdü.

YANAN ALANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi. Gece boyunca, alevlere 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye ve yaklaşık 300 personel müdahale etti. Sabah saatlerinde ise alevlere havadan müdahale tekrar başladı. Tedbir amacıyla boşaltılan köylerdeki vatandaşlar da evlerine geri dönmeye başladı. Öte yandan bölgedeki yanan alanlar dron ile görüntülendi.