Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Hektar Zarar - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Hektar Zarar

Gelibolu'da çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler alevleri kontrol altına aldı.

11.03.2025 19:17
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tayfur köyü baraj mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 ilk müdahale aracı, 27 arazöz, 4 dozer, belediyeye ait 3 itfaiye aracı ile 153 personel sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin, yaklaşık 3 hektar orman alanının zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarına dikkati çekerek, "Kıymetli hemşehrilerim, havalar ısınıyor. Bağ, bahçe, tarla işleri başlıyor. Orman yangını riski artıyor. Lütfen anız yakmayın. Bağ ve bahçe artıklarını yakmayın. Özellikle ormana yakın bölgelerde azami hassasiyet gösterelim. Meteorolojik uyarıları takip edip dikkate alalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Hektar Zarar - Son Dakika

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