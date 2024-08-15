Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale\'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

15.08.2024 13:54
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri ise yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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