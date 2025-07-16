Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, etkisini kısmen azaltmakla birlikte yangının devam ettiğini söyledi.

Toraman, yangın nedeniyle 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.

Halen 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye ve yaklaşık 300 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

"Gün içinde rüzgar çok şiddetliydi. Yaklaşık 60 kilometreyi bulan bir rüzgar vardı. Etkisini azaltmakla birlikte halen rüzgar etkili. Dolayısıyla bu da yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Havanın kararmasıyla beraber hava araçlarımız maalesef uçamıyorlar. Sabah günün aydınlanmasıyla saat 06.00'da, 4 uçağımız ve 2 helikopterimiz Ayvacık bölgesindeki yangına müdahale için hazır bekliyor. Şu an için yerleşim yerine ilave bir tehdit söz konusu değil. Tedbiren Çamköy'ü tahliye etmiştik. Yangın henüz oraya sirayet etmedi. Bunun dışında hem Gelibolu tarafında hem de Ayvacık tarafında şu an için tahliyeyi gerektiren bir durum yok. Takip ediyoruz."

Tuzla köyündeki jeotermal santraline ilişkin olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Toraman, santrale gerekli müdahalenin yapıldığını belirtti.

Yangın nedeniyle ölen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğunu ifade eden Toraman, hem binalara hem de hayvan kayıplarına yönelik tespit çalışmalarına yarın sabah itibarıyla başlanacağını kaydetti.