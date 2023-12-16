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Çanakkale'de sağanak sonucu Umurbey beldesi su altında kaldı - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak sonucu Umurbey beldesi su altında kaldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin sahil kesimindeki yerleşim yerini su bastı. Umurbey beldesindeki evler sular altında kaldı ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Çanakkale\'de sağanak sonucu Umurbey beldesi su altında kaldı
16.12.2023 - 18:49,
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Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin sahil kesimindeki yerleşim yerini su bastı.

Kentte dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanaktan, il merkezinin yanı sıra bazı ilçe ve beldeler ile köyler etkilendi.

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde, çoğu yazlıkçılara ait evlerin yer aldığı sahil kesimi sular altında kaldı.

Sokaklar ve evlerin çevresindeki boş arazilerde yoğun su birikintileri oluştu. Araçlar da suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Lapseki, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak sonucu Umurbey beldesi su altında kaldı - Son Dakika
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