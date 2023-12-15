Çanakkale\'de Sağanak Yağış Sonucu Sokaklar Sular Altında

Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bazı sokakları su bastı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkili oldu.

Sağanak nedeniyle Lapseki'nin Çardak beldesindeki bazı sokakları su bastı. Araçlar su basan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli yağışın etkisiyle Ova Mahallesi'ndeki bazı evlerin bahçeleri de sular altında kaldı.