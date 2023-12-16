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Çanakkale'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskını - Son Dakika
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Çanakkale'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskını

Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kalabaklı köyünde bazı evlerde su baskını yaşandı. Sel suları ve çamurlar evlerde hasara neden oldu. Bazı köylülerin küçükbaş hayvanları kayboldu. Yaşanan durum nedeniyle köylüler komşularının yanında veya il merkezindeki yakınlarında konakladı. Evleri hasar gören köylüler ise yardım alarak kurtarıldı.

Çanakkale\'de Şiddetli Yağış Sonucu Su Baskını
16.12.2023 - 13:15,  Güncelleme: 13:17
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Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı.

Çanakkale'de devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünden geçen derenin taşıdığı yoğun sel suları ve çamurlar, bazı evlerde hasar oluşturdu.

Bazı köylülerin küçükbaşları ise taşkın nedeniyle kayboldu.

Kimi köylüler geceyi komşularının yanında geçirirken, kimileri de il merkezindeki yakınlarında konakladı.

3 küçükbaş kayıp

Sağanak nedeniyle evi hasar gören Recep Yurtseven, AA muhabirine, dünkü sağanak sırasında mahsur kaldığı evinin penceresinden kepçe yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

Yurtseven, evinin bahçesindeki 5 küçükbaştan 3'ünün kaybolduğunu dile getirdi.

Kaybolan 3 kuzusuna üzülen Nefiye Yurtseven, "Durum bu. Geçenlerde temizledim buraları. Kaçıncıya temizliyorum. Yıkılan dökülen işte bu. Her yağmur yağdığında oluyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak başladığında evinde olduğunu, il merkezinden kızı ve damadının kendisini almaya geldiğini anlattı.

Eve bir süre sonra bakmak için geldiklerinde içeri su girdiğini gördüklerini aktaran Özdemir, "Mahvoldu eşyalar." dedi.

Kaynak: AA
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