Çanakkale\'de Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silah ticareti suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta 2 şüpheli yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Çanakkale ve ilçelerinde geçen hafta yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler G.Ö, B.Ö. S.S, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. gözaltına alındı.

Başka suçtan tutuklu bulunan B.G'nin, operasyona konu olan suçlar kapsamında şüpheli olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 tabanca fişeği, 6 av tüfeği, 1 boş tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 285 av fişeği, 4 tüfek şarjörü ele geçirildi.

Şüpheliler, R.A, C.C, E.Ç, A.K, İ.S. ve K.E. emniyetteki sorgularının ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.Ö. ve S.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli G.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.