Çanakkale\'de Jandarma Operasyonunda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser niteliğinde malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Yeniköy köyünde şüpheliler Ş.G. ve G.G'nin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, esrar öğütücü aparat, AK-47 piyade tüfeği kasaturası, antik dönemden kaldığı tahmin edilen tarihi eser niteliğinde 27 adet amfora ile 1900'lü yıllara ait tabak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari B.İ'nin Çarşamba ilçesinde saklandığı evde yakalandığını duyurdu. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Türkiye genelinden 500'ü aşkın kadın girişimci, e-Ticaret Karnavalı'nda bir araya geldi. Etkinlikte, kadın girişimcilere e-ticaret ve pazarlama, iş planı hazırlama, yatırımcıya ulaşma gibi konularda bilgi verildi. Ahoras Üst Yöneticisi Serkan Koçak, Türkiye'de kadın girişimcilerin oranının düşük olduğunu belirterek, hedeflerinin kadın girişimcilerin işlerini yönetebilecekleri bir platform sağlamak olduğunu söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
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